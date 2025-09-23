От ледокола до батискафа: выставка «Нева-2025» стала ключевым событием морской отрасли РФ

На ходовом мостике тренажера, имитирующего Средиземное море с видом на вулкан Этна, представлен полностью импортозамещенный симулятор управления буксиром. Устройство показали на выставке «Нева-2025» - одном из главных деловых событий в морской отрасли России.

«Это на сто процентов импортозамещенный тренажер, симулятор управления буксиром. И при желании и установке дополнительного программного обеспечения его можно использовать для подготовки уже реальных капитанов и штурманов», - рассказал корреспондент «Звезды» Александр Тарасенко.

На таком же симуляторе обучаются курсанты Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, но новая модель создана исключительно для гражданского судоходства.

Рядом находится безэкипажное судно «Бриз», которое летом успешно прошло 300 километров от Архангельска до Соловецкого архипелага, доставив 150 килограммов груза.

«Собственная инерциальная система навигации - то есть даже если отсутствует какая-либо внешняя связь. Наше судно может самостоятельно идти и определять свое местоположение на этом маршруте. Для прогнозирования технически - опасных эксплуатационных ситуаций чтобы их избежать», - пояснил генеральный директор компании-разработчика Вадим Ивлев.

Международная выставка «Нева-2025» стала ключевым событием морской отрасли России, собрав 35 тысяч участников из 25 стран, с самой многочисленной делегацией из Китая.

Гостей из КНР интересуют новые торговые маршруты через Россию в Европу, особенно после перекрытия торгового пути через Белоруссию в Польшу. Китай уже отправил несколько контейнеровозов по Северному морскому пути.

«О да! Это хороший шанс для торговли Китая и России, который поможет защитить наши корабли. В данный момент у России и Китая много совместных проектов. Мы с радостью представляем свою продукцию на российском рынке», - отметил представитель судостроительной компании из Шанхая Цао Ян.

Участники выставки сосредоточили внимание на инновационных проектах: от атомных ледоколов до автономных комплексов для работы на океанском шельфе. Среди новинок - подводный аппарат «Трионикс-6М», способный работать на глубине 300 метров, оснащенный высокоточным компасом и системой позиционирования Zima2. Он успешно прошел испытания на озере Иссык-Куль в Киргизии, обследовав древний затонувший город.

«Нам это позволяет себя чувствовать под водой без преувеличения хорошо, чувствовать себя как и на суше, где у нас есть полноценная связь и навигация. В опасных условиях, условиях когда требуется понимать, где ты находишься, весьма точно, а видимости нету, в этих ситуациях наш инновационный тандем решает задачу на 100 процентов», - подчеркнул начальник «Лаборатория подводной связи и навигации» Артур Абеленцев.

Инновации затронули не только морскую отрасль. Например, экзоскелет увеличивает силу человека вдвое, позволяя поднимать 40-килограммовый стальной винт от катера. Еще одна разработка - первый в России мобильный комплекс органов, заменяющий сердце и легкие.

«Вот само сердце, а вот само легкое. Практически можно заменить - выключить из системы жизнедеятельности два органа человека. Сердце и легкое. И при этом человек может жить несколько месяцев», - объяснил Александр Канаев, ответственный исполнитель проекта.

Устройство применимо даже в полевых условиях для спасения жизней.

Выставка «Нева-2025» продлится четыре дня. В программе - полсотни конференций, стратегических сессий и круглых столов, подписание соглашений между лидерами судостроения и пленарное заседание, посвященное развитию морской отрасли в условиях нового мирового порядка.