Бусификация неугодных: как на Украине мобилизуют оппонентов Зеленского

Мобилизация на Украине используется как способ наказания неугодных. Очередной жертвой стал Денис Бигус, один из самых известных украинских журналистов. Его издание Бигус.Инфо в конце мая опубликовало расследование о хищениях при строительстве фортификационных укрытий. В коррупции уличили окружение Зеленского.

«С начала 2024-го правительство выделило на фортификационные сооружения около 40 миллиардов гривен. Мы не можем прикоснуться к бетону, но вот деньги! Деньги мы отследить можем. Спойлер: финансовая сторона вопроса - хуже чем мы предполагали. Гораздо хуже! Деньги уходили на счета подставных компаний. Терялись. И затем снова находились, в значительно меньших суммах», - следует из расследования.

Руководитель этого издания и ранее уже попадал под репрессии. Так в 2020-ом Бигуса внесли в базу "Миротворец" за сюжет о хищениях в оборонной промышленности, обвинив в подрыве к государственным институтам Украины. И вот теперь, после очередного расследования, в котором факты коррупции что называется "на лицо", Бигусу вручили повестку.

«Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться. И хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в "тик-токах", человек в качестве человека», - заявил тогда Бигус.

Те схемы, которые разоблачал Бигус в своих роликах, лишь капля в этом коррупционном море Украины. Но тот факт, что о них начинают говорить все громче - раздражает и самого Зеленского и его ближайшее окружение.

Издание Politico, ссылаясь на депутатов Украины, сообщает - на недавнем закрытом заседании парламента глава киевского режима не скрывал своего недовольства.

«Комментируя сообщения о коррупции и нарушениях прав человека, президент резко заявил, что украинцы, говорящие что-либо негативное о ситуации внутри страны, отвлекают внимание от того, что действительно важно - войны и укрепления поддержки со стороны иностранных союзников», - отмечается в публикации.

Но по всей видимости все, что действительно волнует и руководство Украины и начальников на местах - деньги.

Жители в соцсетях рассказывают - сколько стоит откупиться от мобилизации.

«Перевести его в ту часть, которую типа нужно, в которую ты хочешь - 10 тысяч долларов. Отпустить с места - это 5. Что там еще... Это все разово. Чтобы тебя забронировать - это 4 + 8. Это на год. Вот и считай! Тебе в круг надо тридцатку», - утверждает один жителей.

Вот еще один пример - с жительницы Кривого Рога сотрудники ТЦК потребовали 12 тысяч долларов за освобождение мужа из лап людоловов.

При том, что супруг имеет психические отклонения. И по всем показаниям не подлежит военной службе.

«Хотите, чтобы мы его убрали вообще со всех баз - 12 тысяч долларов. КАК! А где мы должны взять 12 тысяч долларов!?», - удивляется женщина.

Тем, у кого денег чтобы откупится нет - только и остается надеяться на волю случая и помощь прохожих.

На видео людоловы попытались силой вытащить мужчину из авто. Проходящие мимо помогли ему отбиться. Еще один случай в Черкассах. Сотрудник ТЦК на протяжении нескольких минут буквально душил свою жертву, чтобы тот перестал сопротивляться.

Где именно ловить своих жертв ТЦКшникам нет разницы - вот мужчину пакуют прямо в супермаркете. Людоловы патрулируют электрички и дворы многоэтажек. И боятся по всей видимости они сегодня разве что огласки.

Между тем демографическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Месяц назад парням в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать заграницу. За это время по разным данным Украину покинули десятки тысяч молодых людей. А ранее, родители отправляли своих детей из страны еще до совершеннолетия.

В этом году число абитуриентов, поступающих в украинские ВУЗы снизилось вдвое. А уровень рождаемости - минимальный за последние сотни лет.

«Украина сейчас находится на первом месте сзади по уровню рождаемости - рождаемость на Украине упала практически в три раза. И по уровню смертности - уровень смертности зашкаливает. Поэтому о демографической яме пишу все. Считать сейчас невозможно, но даже тенденции, все таки люди ученые, они должны отталкиваться от чего-то, они говорят о том, что тенденция такова, что если продолжится эта политика, то к концу этого века, кто-то говорит даже ранее украинцев как таковых вообще не будет», - отмечает украинский политолог Василий Вакаров.

По данным ООН сегодня число украинских беженцев в Европе превышает 6 миллионов человек. Еще больше пятисот тысяч - проживают за пределами ЕС. Но по всей видимости не все страны готовы принимать такой большой поток украинских мигрантов - в Канаде, например, при оформлении документов от украинцев требуют документально подтвердить, что они не уклоняются от военной службы. А на предоставление справки дают всего 7 дней.