МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Киеве заявили об остановке нефтепереработки на Украине

Все НПЗ в стране выведены из строя.
Дима Иванов 2025-09-23 18:47:44
© Фото: Пресс-служба мэрии Москвы, РИА Новости

В начале 2025 года российские атаки на энергетические объекты Украины привели к уничтожению примерно 42% ежедневной добычи газа, сообщил The Washington Post глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

В летний период нефтепереработка в стране была полностью выведена из строя, добавил он.

Корецкий уточнил, что некоторые поврежденные объекты удалось частично восстановить, однако Украина ожидает возможных новых ударов перед началом отопительного сезона.

Министерство обороны России подчеркивает, что атаки проводятся исключительно по военным и энергетическим целям Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

По словам главы «Нафтогаза», Киеву потребуется импортировать около 6 млрд кубометров газа, что станет рекордным объемом за всю историю страны. На данный момент Украина заключила договоры, обеспечивающие почти 95% необходимого топлива.

Корецкий отметил, что компания выделила на закупки 1 млрд долларов из собственных средств, а дополнительно привлекла 1,5 млрд долларов от Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций.

#в стране и мире #Украина #Киев #«Нафтогаз» #нефтепереработка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 