В Киеве заявили об остановке нефтепереработки на Украине

В начале 2025 года российские атаки на энергетические объекты Украины привели к уничтожению примерно 42% ежедневной добычи газа, сообщил The Washington Post глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

В летний период нефтепереработка в стране была полностью выведена из строя, добавил он.

Корецкий уточнил, что некоторые поврежденные объекты удалось частично восстановить, однако Украина ожидает возможных новых ударов перед началом отопительного сезона.

Министерство обороны России подчеркивает, что атаки проводятся исключительно по военным и энергетическим целям Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

По словам главы «Нафтогаза», Киеву потребуется импортировать около 6 млрд кубометров газа, что станет рекордным объемом за всю историю страны. На данный момент Украина заключила договоры, обеспечивающие почти 95% необходимого топлива.

Корецкий отметил, что компания выделила на закупки 1 млрд долларов из собственных средств, а дополнительно привлекла 1,5 млрд долларов от Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций.