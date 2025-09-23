МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Подробности состояния здоровья актера пока неизвестны.
Константин Денисов 2025-09-23 18:18:33
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Народный артист России Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской филармонии.

«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации», - говорится в сообщении.

Что послужило причиной госпитализации, а также в каком состоянии сейчас находится 76-летний актер, пока неизвестно.

Свою первую роль Панкратов-Черный сыграл в 1978 году в фильме «Сибириада». В последний раз зрители могли видеть его на экране в картине «Ангелы района».

#Кино #театр #Актеры #госпитализация #Александр Панкратов-Черный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 