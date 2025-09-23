Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Народный артист России Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской филармонии.

«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле "Женихи", не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации», - говорится в сообщении.

Что послужило причиной госпитализации, а также в каком состоянии сейчас находится 76-летний актер, пока неизвестно.

Свою первую роль Панкратов-Черный сыграл в 1978 году в фильме «Сибириада». В последний раз зрители могли видеть его на экране в картине «Ангелы района».