В Госдуме предложили ввести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

Депутат и, по совместительству, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила о необходимости ввести вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок. В беседе с изданием Life, чиновница рассказала, что эта мера поможет снизить риск возникновения онкологии у женщин, начиная с раннего подросткового возраста.

По словам депутата, на сегодняшний день, данная прививка доступна по ОМС лишь в некоторых регионах страны. Цель же Дрожжиной - сделать вакцинацию от ВПЧ общедоступной.

«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — объяснила Юлия Николаевна.

Специалист уточнила, что данная прививка наиболее эффективна для девочек 11-12 лет, которые еще не начали вести половую жизнь. Благодаря данной вакцине, значительно снижается риск развития онкологических заболеваний, а также заражения ЗППП. Препарат будет полезен и для взрослых до 45 лет, так как он поможет избежать рецидивов и защитит от новых разновидностей вируса.