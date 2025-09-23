МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме предложили ввести вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

Это поможет защитить здоровье девочек-подростков.
Тимур Юсупов 2025-09-23 01:53:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Депутат и, по совместительству, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила о необходимости ввести вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок. В беседе с изданием Life, чиновница рассказала, что эта мера поможет снизить риск возникновения онкологии у женщин, начиная с раннего подросткового возраста.

По словам депутата, на сегодняшний день, данная прививка доступна по ОМС лишь в некоторых регионах страны. Цель же Дрожжиной - сделать вакцинацию от ВПЧ общедоступной.

«В России от любой прививки можно законно отказаться. Но национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — объяснила Юлия Николаевна.

Специалист уточнила, что данная прививка наиболее эффективна для девочек 11-12 лет, которые еще не начали вести половую жизнь. Благодаря данной вакцине, значительно снижается риск развития онкологических заболеваний, а также заражения ЗППП. Препарат будет полезен и для взрослых до 45 лет, так как он поможет избежать рецидивов и защитит от новых разновидностей вируса.

#в стране и мире #Вирус #здоровье #госдума #вакцинация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 