МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Психиатр рассказал о негативном воздействии ИИ на человека с диагнозом

По словам специалиста, в отличие от искусственного интеллекта, при подборе терапии врач может предупредить о побочных действиях и различных нюансах.
Игнат Далакян 2025-09-23 11:25:06
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Dmitrii Marchen, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сама нейросеть не может довести здорового человека до психоза, однако может послужить поводом к какому-либо действию для пациента с диагнозом. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» психиатр высшей категории Владимир Каторгин.

«Есть определенные моменты у психически больных людей с официальными диагнозами. В состоянии обострения любая информация, тем более какая-то новая или полученная каким-то новым способом, может показаться как повод к какому-то действию. Может спровоцировать или ухудшить. Но здорового человека искусственный интеллект довести до психоза, мне кажется, на сегодняшний день не может», - поделился врач.

Он также предостерег пользователей от того, чтобы просить у искусственного интеллекта психологической или медикаментозной помощи.

«Должен быть человек, психолог живой, психотерапевт, психиатр, который посмотрит, составит план обследования, лечения, даст пояснения, те тонкости, которые не знает пока искусственный интеллект, а поверьте - они существуют. Потому что подбор терапии, если мы говорим про медикаментозную терапию в том числе, он крайне важен и крайне индивидуален. И там есть масса побочных явлений, о которых врач предупреждает, чего, повторю, не сделает искусственный интеллект», - объяснил специалист.

Ранее директор Центра прикладного искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев рассказал, что искусственный интеллект не может полностью заменить министров. По его словам, ИИ не обладает своим жизненным опытом и личными историями.

#здоровье #искусственный интеллект #Лечение #нейросети #наш эксклюзив #терапия #психиатр #вред ИИ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 