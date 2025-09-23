Психиатр рассказал о негативном воздействии ИИ на человека с диагнозом

Сама нейросеть не может довести здорового человека до психоза, однако может послужить поводом к какому-либо действию для пациента с диагнозом. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» психиатр высшей категории Владимир Каторгин.

«Есть определенные моменты у психически больных людей с официальными диагнозами. В состоянии обострения любая информация, тем более какая-то новая или полученная каким-то новым способом, может показаться как повод к какому-то действию. Может спровоцировать или ухудшить. Но здорового человека искусственный интеллект довести до психоза, мне кажется, на сегодняшний день не может», - поделился врач.

Он также предостерег пользователей от того, чтобы просить у искусственного интеллекта психологической или медикаментозной помощи.

«Должен быть человек, психолог живой, психотерапевт, психиатр, который посмотрит, составит план обследования, лечения, даст пояснения, те тонкости, которые не знает пока искусственный интеллект, а поверьте - они существуют. Потому что подбор терапии, если мы говорим про медикаментозную терапию в том числе, он крайне важен и крайне индивидуален. И там есть масса побочных явлений, о которых врач предупреждает, чего, повторю, не сделает искусственный интеллект», - объяснил специалист.

