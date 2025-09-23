Белоусов провел переговоры с главкомом армии Никарагуа

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Республики Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.

Во время них глава оборонного ведомства РФ назвал взаимоотношения с центральноамериканским государством проверенными временем, в их основе - доверие и взаимный учет интересов.

«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа», - заявил министр Андрей Белоусов.

Кроме того, он поздравил представителей этой страны с 46-й годовщиной образования армии Никарагуа и Днем независимости и поблагодарил за участие военной делегации в совместных стратегических учениях «Запад-2025».

В свою очередь глава никарагуанской делегации генерал армии Кастильо передал приветствие от властей республики.

«Позвольте мне от лица нашей страны, от Вооруженных сил Никарагуа поприветствовать вас. Поприветствовать вас отдельно от сопрезидента Даниэля Ортеги и сопрезидента Росарио Мурильо, поприветствовать всех членов Вооруженных сил РФ, особенно тех, кто сражается за то, чтобы гарантировать в ходе специальной военной операции безопасность всего народа Российской Федерации», - заявил Хулио Сесар Авилес Кастильо.

Во время двусторонних переговоров представители России и Никарагуа затронули тему взаимодействия оборонных ведомств и актуальные вопросы региональной безопасности.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.