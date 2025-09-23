МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы разнесли в щепки блиндажи ВСУ в Днепропетровской области

Удары ствольной артиллерии наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2025-09-23 06:28:03
Минобороны России сообщает об уничтожении украинских блиндажей в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты ствольной артиллерии. 

Уточняется, что блиндажи, ставшие целями артиллеристов, находились в Днепропетровской области. Удары по ним наносились военнослужащими группировки войск «Восток».

Инженерные сооружения для размещения боевиков удалось выявить в ходе разведки с воздуха. Отмечено, что в результате нанесения точных артиллерийских ударов были уничтожены не только блиндажи, но и наблюдательные пункты неприятеля. Также ликвидации подвергся и личный состав ВСУ. 

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ под Красноармейском. Удар наносил расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #Гиацинт-С #Днепропетровская область #группировка восток
