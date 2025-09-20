В Саратове развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА

Власти организовали пункт временного размещения для жителей Саратова, чьи дома пострадали от украинских беспилотников. Сейчас пострадавшие находятся в ближайшей школе. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
После атаки дронами ВСУ по жилым домам в Саратовской области повреждены несколько многоэтажек и автомобилей. В двух домах выбиты окна.
Сейчас спецслужбы осматривают каждую квартиру для определения ущерба. В ближайшее время администрация организует работы по восстановлению окон. Деньги на это выделят из областного бюджета.
Уже сегодня вечером жители пострадавших домов смогут вернуться в свои квартиры. На месте работают специалисты экстренных служб.
В результате атаки БПЛА пострадала одна женщина. Пациентку быстро доставили в больницу. И оказали ей медицинскую помощь.
