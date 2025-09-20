МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Саратове развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА

В Саратове повреждены несколько многоэтажных домов и автомобилей.
Екатерина Пономарева 2025-09-20 09:10:14
© Фото: Telegram/busargin_r

Власти организовали пункт временного размещения для жителей Саратова, чьи дома пострадали от украинских беспилотников. Сейчас пострадавшие находятся в ближайшей школе. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

После атаки дронами ВСУ по жилым домам в Саратовской области повреждены несколько многоэтажек и автомобилей. В двух домах выбиты окна.

Сейчас спецслужбы осматривают каждую квартиру для определения ущерба. В ближайшее время администрация организует работы по восстановлению окон. Деньги на это выделят из областного бюджета.

Уже сегодня вечером жители пострадавших домов смогут вернуться в свои квартиры. На месте работают специалисты экстренных служб.

В результате атаки БПЛА пострадала одна женщина. Пациентку быстро доставили в больницу. И оказали ей медицинскую помощь.

 

#в стране и мире #бпла #дрон #Саратовская область #Бусаргин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 