Москвичей предупредили о перекрытии улиц в столице из-за марафона

В субботу, 20 сентября, будет временно перекрыто движение для транспорта на набережных и улицах Москвы. В этот день проходит Московский марафон. Об этом сообщают в Центре организации дорожного движения.

Движение автомобилей закроют на участках улицы Лужники, Лужнецкой набережной, Смоленском бульваре, на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской. Также следует искать маршруты объезда в районе Крымского проезда, Смоленской-Сенной площади и внешней стороны Зубовского бульвара. На участках ограничений запрещена парковка.

Москвичи пробегут одну из дистанций на выбор: 10 км и 42,2. Участники забега увидят главные достопримечательности столицы, например, сталинские высотки, Большой Театр, Кремль и Храм Христа Спасителя.

Условия для участия в марафоне: быть совершеннолетним, получить медицинскую справку, а также оплатить взнос от пяти до восьми тысяч рублей, указано на официальном сайте мероприятия.