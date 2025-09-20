Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» поразила укрепленный район Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Видео работы расчета модернизированной системы показало Минобороны России.

Бойцы получили координаты от воздушной разведки, которая применяет беспилотники. После этого машина направилась на огневую позицию. Военнослужащие использовали автоматизированную систему управления огнем.

Расчет ТОС-1А сначала делает короткий залп и ждет данных от корректировщиков. После этого делается контрольный залп с учетом поправок.

В этот раз бойцы ударили по цели термобарическими боеприпасами на удалении более 20 километров. Современные реактивные снаряды сыграли ключевую роль в уничтожении системы полевых укреплений ВСУ и живой силы противника. Это создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

Термобарические боеприпасы формируют облако горючего аэрозоля, которое проникает в любые укрытия и укрытия. Потом происходит объемный взрыв. Он уничтожает врага даже в самых укрепленных блиндажах, где стандартные снаряды часто оказываются неэффективными.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.