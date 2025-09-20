МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Узбекистан направил ноты Украине из-за удержания в рабстве 13 граждан

МИД Узбекистана настоятельно рекомендует своим гражданам отказаться от поездок на Украину.
Виктория Бокий 2025-09-20 05:36:18
© Фото: Telegram/press_kobl

Ташкент направил ноты внешнеполитическому ведомству и генпрокуратуре Украины из-за удержания в рабстве 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства страны Ахрор Бурханов.

«Посольство (Узбекистана. – Прим. ред.) взяло ситуацию с нашими гражданами под полный контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан», - говорится в сообщении Бурханова в его Telegram-канале.

МИД Узбекистана настоятельно рекомендует своим гражданам не ездить на Украину.

Ранее сообщалось, что под Киевом группа людей удерживала в нечеловеческих условиях 13 граждан Узбекистана в целях трудовой эксплуатации. Четырех человек, удерживающих узбекистанцев в рабстве, задержали, они обвиняются в особо тяжком преступлении.

#в стране и мире #Украина #Киев #Узбекистан #Ташкент #рабство #МИД Узбекистана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 