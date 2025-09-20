Узбекистан направил ноты Украине из-за удержания в рабстве 13 граждан

Ташкент направил ноты внешнеполитическому ведомству и генпрокуратуре Украины из-за удержания в рабстве 13 граждан Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства страны Ахрор Бурханов.

«Посольство (Узбекистана. – Прим. ред.) взяло ситуацию с нашими гражданами под полный контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан», - говорится в сообщении Бурханова в его Telegram-канале.

МИД Узбекистана настоятельно рекомендует своим гражданам не ездить на Украину.

Ранее сообщалось, что под Киевом группа людей удерживала в нечеловеческих условиях 13 граждан Узбекистана в целях трудовой эксплуатации. Четырех человек, удерживающих узбекистанцев в рабстве, задержали, они обвиняются в особо тяжком преступлении.