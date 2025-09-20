МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы FPV-дронов показали уничтожение танка ВСУ в Днепропетровской области

Разведывательный дрон обнаружил танк украинских боевиков, замаскированный в лесополосе неподалеку от Орестополя.
2025-09-20 08:06:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство отмечает, что расчет разведывательного дрона «Суперкам» обнаружил танк украинских боевиков, замаскированный в лесополосе неподалеку от Орестополя.

Прямыми попаданиями операторы FPV-дронов сожгли танк, вызвав возгорание и последующую детонацию всего боекомплекта.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#танк #бпла #Днепропетровская область #FPV-дроны #орестополь
