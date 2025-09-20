Два человека погибли при сходе подвижного состава в Приамурье

В Амурской области в результате схода подвижного состава на железной дороге погибли два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В эту пятницу, 19 сентября, произошла трагедия на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. При движении укладочного поезда сошли с рельс два вагона платформы и укладочный кран. После они выехали на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкнулись с бульдозером, написано в сообщении.

В это время на одной из платформ находилось 10 рабочих и еще два на укладочном кране. В результате инцидента один человек погиб на месте, второй позже скончался в больнице, заявили следователи. Остальные рабочие получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас 12 пострадавших находятся в больнице и им оказывают необходимую медицинскую помощь. Из них два человека в реанимации, следует из сообщения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Сейчас в Амурской области в Тындинском округе власти ввели режим чрезвычайной ситуации.