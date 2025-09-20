МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что ВС США уничтожили судно с наркотиками

На борту находились три человека.
Виктория Бокий 2025-09-20 03:45:34
© Фото: Werner Dieterich, image BROKER.com, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили судно в международных водах, которое якобы использовалось для наркотрафика. Об этом сообщает Life.

Известно, что на борту находились три человека.

В своих соцсетях американский лидер написал, что по его приказу Пентагон атаковал судно, связанное с организацией, которая внесена в США в список террористических. По словам Трампа, оно занималось наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования ВС США.

«При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые находились на борту судна, находившегося в международных водах», — написал глава Белого дома.

Несколько дней назад сообщалось, что силы США ударили по наркокартелям Венесуэлы в международных водах. Американский президент отмечал, что наркотики, поставляемые в США, - это «смертельное оружие, которым отравляют американцев».

#сша #Дональд Трамп #вс сша #международные воды
