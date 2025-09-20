МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Дагестана отреагировал на ситуацию с непогодой в Махачкале

Меликов отметил, что главное не допустить энергетического коллапса.
Дарья Ситникова 2025-09-20 03:15:28
© Фото: Head of Dagestan Press Service, via Globallookpress.com, Global Look Press

На фоне непогоды в Махачкале ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По словам главы региона, главное не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. До конца выходных нужно продолжить работу в аварийном режиме.

Также зафиксированы случаи подтоплений жилых помещений. В основном это касается незаконных домов, которые были построены уже с многочисленными нарушениями.

Оснований для объявления чрезвычайного положения нет, работа над ситуацией продолжается, заключил Меликов.

Из-за продолжительного сильного дождя в Махачкале затопило улицы и центральные части города. Уже начала поступать информация о повреждениях в помещениях, так в одном частном доме обрушилась стена. 

#Дагестан #Махачкала #Непогода #дожди #Меликов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 