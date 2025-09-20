Глава Дагестана отреагировал на ситуацию с непогодой в Махачкале

На фоне непогоды в Махачкале ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
По словам главы региона, главное не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. До конца выходных нужно продолжить работу в аварийном режиме.
Также зафиксированы случаи подтоплений жилых помещений. В основном это касается незаконных домов, которые были построены уже с многочисленными нарушениями.
Оснований для объявления чрезвычайного положения нет, работа над ситуацией продолжается, заключил Меликов.
Из-за продолжительного сильного дождя в Махачкале затопило улицы и центральные части города. Уже начала поступать информация о повреждениях в помещениях, так в одном частном доме обрушилась стена.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»