Глава Дагестана отреагировал на ситуацию с непогодой в Махачкале

На фоне непогоды в Махачкале ситуация остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По словам главы региона, главное не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идет откачка воды в районах трансформаторных станций. До конца выходных нужно продолжить работу в аварийном режиме.

Также зафиксированы случаи подтоплений жилых помещений. В основном это касается незаконных домов, которые были построены уже с многочисленными нарушениями.

Оснований для объявления чрезвычайного положения нет, работа над ситуацией продолжается, заключил Меликов.

Из-за продолжительного сильного дождя в Махачкале затопило улицы и центральные части города. Уже начала поступать информация о повреждениях в помещениях, так в одном частном доме обрушилась стена.