МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минобороны рассказали о плановом полете МиГ-31 в Калининградскую область

Во время полета российские самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.
2025-09-20 00:47:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В министерстве обороны России сообщили о перемещении трех российских истребителей МиГ-31 из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Перелет был совершен 19 сентября, он был плановым.

В военном ведомстве отдельно подчеркнули, что экипажи не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.

Российские истребители выполняли полет по маршруту над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Он пролегал на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, уточнили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что перелет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. МиГи не нарушали границ других государств, и это подтверждается средствами объективного контроля.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #миг-31 #карелия #Калининград #плановый полет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 