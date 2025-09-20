В Минобороны рассказали о плановом полете МиГ-31 в Калининградскую область

В министерстве обороны России сообщили о перемещении трех российских истребителей МиГ-31 из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Перелет был совершен 19 сентября, он был плановым.
В военном ведомстве отдельно подчеркнули, что экипажи не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.
Российские истребители выполняли полет по маршруту над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Он пролегал на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, уточнили в министерстве.
В Минобороны подчеркнули, что перелет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. МиГи не нарушали границ других государств, и это подтверждается средствами объективного контроля.
