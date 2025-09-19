Японцы получили Шнобелевскую премию за покраску коровы под зебру

Группа из 11 японских ученых получила Шнобелевскую премию за эксперимент с перекраской коров в цвета зебры. По их теории, нанесение полосок уменьшает количество садящихся на коров насекомых и, следовательно, снижает экономические потери от жалящих мух. Церемония вручения состоялась 18 сентября в Бостоне.

Японское исследование опубликовано в 2019 году. Оно продолжает работы ученых из Венгрии, Испании, Швеции и Швейцарии, удостоенных Шнобелевской премии в 2016 году. В них был сделан вывод, что слепни меньше садятся на лошадей светлых мастей.

В материалах японских специалистов говорится, в частности, что борьба с вредителями уменьшает время на выпас и кормление коров. Это приводит к потерям в животноводстве США в размере $2,2 млрд в год.

Исследователи использовали водорастворимые лаки на японских черных коровах. В результате наблюдалось снижение количества насекомых на них на 50%.

Другие Шнобелевские премии 2025 года получили ученые, предложившие есть тефлон для похудения, а также доказавшие, что выпившие люди лучше говорят на иностранном языке. Были и такие, кто выяснил, какую пиццу любят ящерицы - они предпочитают «Четыре сыра».

Премия присуждается научно-юмористическим журналом Annals of Improbable Research с 1991 года. Она пародирует Нобелевскую премию и вручается за открытия, которые «сначала заставляют людей смеяться, а потом - задуматься».