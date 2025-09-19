МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Японцы получили Шнобелевскую премию за покраску коровы под зебру

По их теории, нанесение полосок спасает животных от мух.
Владимир Рубанов 2025-09-19 09:04:12
© Фото: Jens BÃ¼ttner, DPA, Global Look Press

Группа из 11 японских ученых получила Шнобелевскую премию за эксперимент с перекраской коров в цвета зебры. По их теории, нанесение полосок уменьшает количество садящихся на коров насекомых и, следовательно, снижает экономические потери от жалящих мух. Церемония вручения состоялась 18 сентября в Бостоне.

Японское исследование опубликовано в 2019 году. Оно продолжает работы ученых из Венгрии, Испании, Швеции и Швейцарии, удостоенных Шнобелевской премии в 2016 году. В них был сделан вывод, что слепни меньше садятся на лошадей светлых мастей.

В материалах японских специалистов говорится, в частности, что борьба с вредителями уменьшает время на выпас и кормление коров. Это приводит к потерям в животноводстве США в размере $2,2 млрд в год.

Исследователи использовали водорастворимые лаки на японских черных коровах. В результате наблюдалось снижение количества насекомых на них на 50%.

Другие Шнобелевские премии 2025 года получили ученые, предложившие есть тефлон для похудения, а также доказавшие, что выпившие люди лучше говорят на иностранном языке. Были и такие, кто выяснил, какую пиццу любят ящерицы - они предпочитают «Четыре сыра».

Премия присуждается научно-юмористическим журналом Annals of Improbable Research с 1991 года. Она пародирует Нобелевскую премию и вручается за открытия, которые «сначала заставляют людей смеяться, а потом - задуматься».

#Наука #Япония #исследование #Сельское хозяйство #коровы #шнобелевская премия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 