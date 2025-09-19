Премьера спектакля «Обыкновенная смерть» состоится в Театре Наций

В субботу на Малой сцене Театра Наций состоится премьера спектакля «Обыкновенная смерть» с Евгением Мироновым в главной роли. Все билеты на ближайшие даты 20 и 21 сентября распроданы, по данным официального сайта театра.

В основе постановки - повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», считающаяся одной из вершин мировой психологической прозы. Классик подсвечивает экзистенциальные смыслы. Режиссер же хочет, чтобы зритель задумался о жизненных приоритетах прямо сейчас.

Эта история не из тех, что впечатляет масштабным реквизитом. Здесь всего одна ключевая декорация, но она цепляет с первого взгляда, подталкивает к важным размышлениям: «А как я живу?»

В образе главного героя - Евгений Миронов. Он с точностью передает типаж своего персонажа - и в осанке, и в манерах читается человек принципиальный до невозможности. На принципах этих построивший семью и карьеру. На глазах у зрителя, фактически на расстоянии вытянутой руки, истины, которые казались крепким фундаментом, становятся навязанными убеждениями. Он оглядывается назад, будто пазлы перебирая свое прошлое.

Спектакль «Обыкновенная смерть» поставлен народным артистом России и президентом Александринского театра Валерием Фокиным. Каждую его постановку называют уникальной, а эту особенно - за филигранную точность деталей «простой и обыкновенной жизни человека, который живет неосознанно, как все».