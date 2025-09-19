Ким Чен Ын провел испытания беспилотников в КНДР

В КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына прошли испытания беспилотных вооружений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов, пишет RT.

Он положительно оценил результаты испытаний. По его словам, развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередная важная задача для модернизации вооруженных сил страны.