Ким Чен Ын провел испытания беспилотников в КНДР

Глава КНДР отметил, что развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений - важная задача для модернизации вооруженных сил страны.
Дарья Ситникова 2025-09-19 05:35:07
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

В КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына прошли испытания беспилотных вооружений. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР ознакомился с характеристикой и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов, пишет RT.

Он положительно оценил результаты испытаний. По его словам, развитие искусственного интеллекта систем беспилотных вооружений первоочередная важная задача для модернизации вооруженных сил страны.

#испытания #бпла #КНДР #Ким Чен Ын
