Подлодки «Красноярск» и «Омск» поразили ракетами цели в Охотском море

Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота «Красноярск» и «Омск» ударили крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит» по цели в акватории Охотского моря. Об этом сообщает Минобороны России. Стрельбы прошли во время учений.

Подводники поразили морскую мишень с расстояния свыше 250 километров. Все три ракеты продемонстрировали прямое попадание. На время проведения стрельб район учений был закрыт силами надводных кораблей и морской авиации.

Боевые тренировки проводились в рамках командно-штабных учений с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Целью этих учений была отработка задач по защите морских коммуникаций в северной части Тихого океана, а также охране побережья Камчатского и Чукотского краев и островной зоны.

Командно-штабное учение Тихоокеанского флота - итоговое мероприятие боевой подготовки в летнем периоде обучения. В нем участвуют более 10 кораблей, самолеты, вертолеты, атомные подлодки и расчеты береговых комплексов «Бастион». Учение проводится по плану ВМФ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.