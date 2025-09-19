МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подлодки «Красноярск» и «Омск» поразили ракетами цели в Охотском море

Стрельба велась по морской мишенной позиции, которая находилась на удалении свыше 250 километров.
2025-09-19 05:50:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Атомные подводные лодки Тихоокеанского флота «Красноярск» и «Омск» ударили крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит» по цели в акватории Охотского моря. Об этом сообщает Минобороны России. Стрельбы прошли во время учений.

Подводники поразили морскую мишень с расстояния свыше 250 километров. Все три ракеты продемонстрировали прямое попадание. На время проведения стрельб район учений был закрыт силами надводных кораблей и морской авиации.

Боевые тренировки проводились в рамках командно-штабных учений с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Целью этих учений была отработка задач по защите морских коммуникаций в северной части Тихого океана, а также охране побережья Камчатского и Чукотского краев и островной зоны.

Командно-штабное учение Тихоокеанского флота - итоговое мероприятие боевой подготовки в летнем периоде обучения. В нем участвуют более 10 кораблей, самолеты, вертолеты, атомные подлодки и расчеты береговых комплексов «Бастион». Учение проводится по плану ВМФ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#ВМФ #учения #Минобороны России #Тихоокеанский флот #Охотское море #атомные подводные лодки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 