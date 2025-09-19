МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж танка Т-90М уничтожил опорник врага в Днепропетровской области

Расчет БПЛА обнаружил передвижение украинских националистов в лесополосе во время разведки.
2025-09-19 08:12:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танковый экипаж Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что расчет БПЛА обнаружил передвижение украинских националистов в лесополосе во время разведки.

Проведя доразведку местности, наши бойцы выявили оборудованный опорный пункт противника.

Для уничтожения выявленной цели танковый экипаж выехал на огневую позицию и осколочно-фугасными боеприпасами произвел несколько выстрелов. В результате удара были уничтожены огневые точки, живая сила и инженерные сооружения ВСУ.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #танк #т-90м #Днепропетровская область #опорный пункт всу
