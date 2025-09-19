Танковый экипаж Т-90М «Прорыв» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что расчет БПЛА обнаружил передвижение украинских националистов в лесополосе во время разведки.

Проведя доразведку местности, наши бойцы выявили оборудованный опорный пункт противника.

Для уничтожения выявленной цели танковый экипаж выехал на огневую позицию и осколочно-фугасными боеприпасами произвел несколько выстрелов. В результате удара были уничтожены огневые точки, живая сила и инженерные сооружения ВСУ.

