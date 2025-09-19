МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: у НАТО не хватает денег на дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

Альянс не может купить это вооружение для нейтрализации беспилотников, цена которых может составлять всего лишь 20 тысяч долларов.
Виктория Бокий 2025-09-19 23:45:37
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Globallookpress

Страны-члены НАТО не могут себе позволить применять дорогие истребители и ракеты для борьбы с БПЛА, которые могут залетать в их воздушное пространство. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на западных дипломатов.

По данным газеты, стоимость ракет для систем ПВО составляет 500 тысяч долларов, а цена одного истребителя может превышать 100 миллионов долларов. Альянс не может купить это вооружение для нейтрализации беспилотников, цена которых может составлять всего лишь 20 тысяч долларов.

Ранее власти Польши сообщали, что в их воздушное пространство вторглись дроны. Слухи на эту тему начал распространять польский премьер-министр Дональд Туск.

В Минобороны России тут же ответили на это заявлением, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. В ведомстве напомнили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.

#пво #истребители #бпла #НАТО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 