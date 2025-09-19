FT: у НАТО не хватает денег на дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

Страны-члены НАТО не могут себе позволить применять дорогие истребители и ракеты для борьбы с БПЛА, которые могут залетать в их воздушное пространство. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на западных дипломатов.

По данным газеты, стоимость ракет для систем ПВО составляет 500 тысяч долларов, а цена одного истребителя может превышать 100 миллионов долларов. Альянс не может купить это вооружение для нейтрализации беспилотников, цена которых может составлять всего лишь 20 тысяч долларов.

Ранее власти Польши сообщали, что в их воздушное пространство вторглись дроны. Слухи на эту тему начал распространять польский премьер-министр Дональд Туск.

В Минобороны России тут же ответили на это заявлением, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. В ведомстве напомнили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.