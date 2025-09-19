МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россияне не примут участие в командных соревнованиях Олимпиады-2026

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил надежду, что Олимпийские игры в Милане станут последними, на которых россияне выступят в нейтральном статусе.
Ян Брацкий 2025-09-19 19:04:54
© Фото: Vincent Isore, www.imago-images.de Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить действующие санкции в отношении российских спортсменов. С таким заявлением выступила президент организации Кристи Ковентри.

«Мы поговорили, соревнования должны быть честными. Мы решили, что оставить все так же - это самое справедливое решение», - сказала Ковентри.

Решение МОК было ожидаемым, написал в своем Telegram-канале министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«До восстановления ОКР в правах других решений принято быть не может. Вместе с тем, хорошим сигналом стало заявление о том, что МОК намерен обеспечить участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре всех национальных олимпийских комитетов со своими спортсменами», - написал Дегтярев.

Также министр отметил взвешенный подход главы МОК Кристи Ковентри относительно того, что военные конфликты не могут и не должны служить причиной разделения спорта.

Дегтярев также обратил внимание на то, что работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось.

