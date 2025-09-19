МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россиянин выжил при столкновении двух кораблей у Мавритании

При спокойном море и ясной погоде у берегов Мавритании столкнулись судно-рефрижератор и рыболовный траулер.
Сергей Дьячкин 2025-09-19 17:06:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У берегов Мавритании огромное судно-рефрижератор на полном ходу столкнулось с рыболовным траулером. Из 26 членов экипажа спаслись 21 человек, среди них оказался один россиянин. Об этом сообщило издание The Maritime Executive.

«Инцидент произошел, когда 105-метровое плавучее рыбозаводное судно Right Whale под флагом Гамбии столкнулось с морозильным траулером Tafra 3 под флагом Мавритании», - говорится в материале.

Инцидент произошел, как уточняет издание, в условиях спокойного моря и ясной погоды.

Момент столкновения двух судов зафиксировали камеры наблюдения. Все произошло при спокойном море и ясной погоде. Увернуться от столкновения судом не удалось, поскольку повсюду были натянуты рыболовные тросы.

После удара образовалась большая пробоина, через которую траулер стал быстро наполняться водой.

Издание отмечает, что из 26 членов экипажа Tafra 3 спаслись 21, включая трех испанцев, двух капитанов и одного механика, и как минимум одного члена экипажа из России. Уточняется, что пятеро мавританцев погибли при столкновении.

#в стране и мире #Рыболовство #мавритания #кораблекрушение #техногенная катастрофа #столкновение судов
