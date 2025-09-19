АЗС в Энергодаре подверглась атаке украинского беспилотника

Двое жителей Энергодара пострадали в результате очередного налета украинских беспилотников. В этот раз была атакована одна из городских автозаправочных станций.

Подробности инцидента в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС, их посекло осколками.

«На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения. Медиками им была оказана вся необходимая помощь», - написал Пухов.

Он счел преднамеренной атаку по объекту гражданской инфраструктуры. Никакого военного значения автозаправочная станция не имела.

Власти Энергодара уверены, что это очередная попытка боевиков киевского режима запугать местное население, посеять панику среди жителей и дестабилизировать мирную жизнь города.

В настоящее время на месте прилета БПЛА работают сотрудники оперативных служб и ведомств, которым предстоит устранить последствия и установить все обстоятельства случившегося.