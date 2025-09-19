Сайт аэропорта Пулково взломали

Сайт петербургского аэропорта Пулково взломан. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Работа сервиса ограничена, ведется работа над его восстановлением.

При переходе на сайт появляется уведомление о технических работах. Пассажирам рекомендуется обращаться в авиакомпании по вопросам, связанным с рейсами. Кроме того, на странице указаны номера телефонов кол-центра аэропорта.

В конце июля хакеры атаковали информационные системы «Аэрофлота». Это привело к отмене десятков рейсов и очередям в аэропортах.

Тогда хакеры заявили, что находились внутри корпоративной сети перевозчика в течение года и выгрузили полный массив баз данных истории перелетов. Однако Роскомнадзор сообщил, что утечки персональных данных после атаки не было.