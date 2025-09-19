Прокуратура разберется в причинах подтопления Выборга после ливня

Прокуратура города Выборг начала проверку после того, как сильные дожди затопили дворы и важные городские объекты. Это случилось из-за большого количества осадков, которые выпали накануне.

Прокуроры будут проверять, как действовали местные власти и коммунальные службы, которые отвечают за работу ливневки. А также проверят, насколько быстро и добросовестно они работали и помогали людям, которые пострадали от наводнения.

После проверки будут приняты все необходимые действия. Если кто-то виноват, его могут наказать по закону. Выборгская городская прокуратура принимает обращения от людей, чье имущество пострадало из-за наводнения.

Ранее сообщалось, что в городе затопило тротуары, дороги и парковки вместе с машинами. Некоторые районы, где проживают тысячи людей, остались без света.