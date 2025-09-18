Игроки «Монако» разделись до трусов в самолете из-за поломки кондиционера

Футболистам «Монако» пришлось раздеться до нижнего белья из-за неисправности кондиционера в самолете. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

В среду футбольная команда «Монако» должна была вылететь на матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». В социальной сети Х распространилось видео, на котором мокрые, раздетые до трусов игроки находятся на борту самолета в ожидании вылета. В конце ролика футболисты покидают авиалайнер также в нижнем белье.

Главный тренер команды Адольф Хюттер сообщил, что рейс решили перенести на четверг. Вылететь в среду по техническим причинам оказалось невозможно. Самолет не удалось починить, безопасность всех футболистов не была гарантирована.

Команда «Монако» прилетит в Бельгию в день футбольного матча с «Брюгге». Раньше они уже так делали перед игрой с «Осером». Встреча между «Брюгге» и «Монако» пройдет в четверг и начнется в 19.45 по московскому времени.