Игроки «Монако» разделись до трусов в самолете из-за поломки кондиционера

Футболистам не удалось вылететь в Бельгию из-за поломки самолета. Рейс перенесли на четверг.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 09:51:04
© Фото: X/GFFN © Видео: ТРК «Звезда»

Футболистам «Монако» пришлось раздеться до нижнего белья из-за неисправности кондиционера в самолете. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

В среду футбольная команда «Монако» должна была вылететь на матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». В социальной сети Х распространилось видео, на котором мокрые, раздетые до трусов игроки находятся на борту самолета в ожидании вылета. В конце ролика футболисты покидают авиалайнер также в нижнем белье.

Главный тренер команды Адольф Хюттер сообщил, что рейс решили перенести на четверг. Вылететь в среду по техническим причинам оказалось невозможно. Самолет не удалось починить, безопасность всех футболистов не была гарантирована.

Команда «Монако» прилетит в Бельгию в день футбольного матча с «Брюгге». Раньше они уже так делали перед игрой с «Осером». Встреча между «Брюгге» и «Монако» пройдет в четверг и начнется в 19.45 по московскому времени.

#Футбол #Самолет #монако
