Операторы ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ рядом с городом Запорожье. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники подлетают на расстояние видимости города и корректируют уничтожение пехоты и техники противника в близлежащих к Запорожью населенных пунктах во время воздушной разведки.

Операторы дронов в одном из дачных поселков обнаружили несколько малых групп пехоты ВСУ во время воздушной разведки. Численность каждой из этих групп составляла до трех человек. Украинские боевики пытались провести ротацию личного состава на позициях в окрестностях поселка.

С помощью квадрокоптеров со сбросами были уничтожены и ранены несколько боевиков. Остальные укрылись в подвалах дачных домов, а в рядах личного состава противника была посеяна паника.

После этого в дело вступили операторы ударных FPV-дронов, которые завершили уничтожение врага в укрытиях, не позволив ему провести ротацию на своих позициях.

Благодаря профессиональной работе наших бойцов все обнаруженные цели были уничтожены на значительном расстоянии от пункта управления БПЛА и их места запуска.

«Подобная работа значительно снижает моральный настрой и боевой потенциал ВСУ, что создает благоприятные условия для освобождения Запорожской земли от киевского режима», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Напомним, что подразделения ударных БПЛА гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно наносят ощутимый урон живой силе и технике ВСУ, уничтожая их ударами FPV-дронов и квадрокоптерами со сбросами в их тылу, на подступах к городу Запорожье.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.