США в шестой раз отвергли резолюцию СБ ООН по прекращению огня в Газе

США на заседании Совета Безопасности организации объединенных наций наложили вето на резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе. Об этом сообщает ТАСС.

Это шестой раз за последние два года, как говорится в сообщении агентства, когда Соединенные Штаты накладывают вето в СовБезе ООН на резолюцию по сектору Газа.

Как передает корреспондент ТАСС, Америка вновь стала единственным членом органа ООН, проголосовавшим против.

Отмечается, что заседание Совета Безопасности стало юбилейным. За историю организации оно проводилось уже десять тысяч раз.

Все остальные члены СовБеза, включая его постоянных членов - Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Великобританию и Францию - поддержали резолюцию.

Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета безопасности: Дания, Пакистан, Греция, Алжир, Гайана, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Сомали и Словения.

Резолюция требует «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения» всех удерживаемых заложников. Также она призывает власти Израиля «немедленно и безоговорочно» устранить все ограничения на ввоз в Газу гуманитарной помощи.

Документ настаивает на том, чтобы было обеспечено безопасное и беспрепятственное распределение помощи по всему сектору и полностью восстановлены все основные услуги.

В июне США впервые воспользовались правом на вето в Совете Безопасности ООН. В тот раз содержание резолюции было идентичным. И тогда Америка тоже была единственной страной из пятнадцати участниц СовБеза Организации, проголосовавшей против резолюции о прекращении огня в Газе. Заместитель постпреда США при ООН Дороти Ши пояснила, что документ не осуждает ХАМАС и не призывает его разоружиться и покинуть Газу.