В Латвии снова задержали депутата Росликова, защищавшего русский язык

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступивший с резонансной речью в латвийском сейме в защиту русского языка, находился под подпиской о невыезде.
Сергей Дьячкин 2025-09-18 18:47:27
© Фото: Telegram / roslikovs

В Латвии был вновь задержан экс-депутат парламента страны и депутат Рижской думы Алексей Росликов. Ранее против него завели уголовное дело, причиной которого стало выступление в поддержку русского языка. О задержании сообщила в Telegram-канале Росликова Светлана Чулкова, которая заменила его на посту главы партии «Стабильность!» в парламенте.

«Алексея задержали снова! Другой информации пока нет!» - говорится в публикации.

Также в канал была добавлена запись: «Мы с нашим лидером».

В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об «устранении лингвистических последствий». Речь в нем шла о принудительной русификации, которая якобы проводилась при СССР.  

Депутат Алексей Росликов выступил с резонансной речью, в которой подверг критике притеснение русскоязычных граждан и выступил против их дискриминации.

Кроме того, Росликов задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные граждане не смогут называть своих детей русскими именами.

«Русский язык - наш язык», - резюмировал свое выступление Росликов на русском языке.

Большинство депутатов сейма после этого проголосовали за его удаление из зала заседаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тогда реакцию сейма предсказуемой. При этом он отметил, что отрадно, когда голос разума звучит даже в странах Прибалтики.

В июне Алексея Росликова задержали, а затем выпустили под подписку о невыезде. Он рассказал, что в его доме и доме его родителей «больше десяти человек в масках» провели обыски. Ему предъявили обвинение, кроме прочего, в «агрессии», которую он проявил, выступая во время сейма в защиту русского языка.

 

#в стране и мире #Латвия #Задержание #сейм латвии #защита русского языка #Алексей Росликов
