Бойцы организовали систему борьбы с дронами ВСУ под Красноармейском

Ежедневно военнослужащие сбивают десятки вражеских БПЛА и FPV-дронов, не позволяя им нанести урон подразделениям и тыловой инфраструктуре группировки.
2025-09-18 15:19:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» выстроили эшелонированную систему противодействия беспилотникам противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Для обнаружения целей используются современные мобильные радиолокационные комплексы, которые фиксируют трассы полета беспилотников различного типа. При выявлении тяжелых квадрокоптеров или аппаратов самолетного типа операторы отправляют навстречу специально подготовленные FPV-дроны, которые уничтожают цели в воздухе.

В случае пролета низколетящих дронов подключаются расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» или посты наблюдения, бойцы которых открывают огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и гладкоствольные ружья.

Комплексный подход позволяет не только сбивать беспилотники, но и корректировать работу других средств ПВО, создавая эшелонированную оборону. По данным военнослужащих, ежедневно удается уничтожать десятки дронов и FPV-аппаратов, что снижает угрозу для подразделений и тыловой инфраструктуры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#пво #спецоперация #дроны #красноармейск
