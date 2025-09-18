МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Кубани спасли черноморского дельфина из пресной воды

Дельфину обработали раны, скоро его выпустят в открытое море.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 14:03:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Кубани спасли черноморского краснокнижного дельфина из реки Бейсуг. Дельфин-афалина долгое время плавал в пресной воде. Он вел себя очень активно, хулиганил и никого не боялся.

Сначала специалисты надеялись, что животное сможет само выплыть, как только поднимется уровень воды. Однако человеческий фактор ухудшил ситуацию. Росприроднадзор все утро охотился за дельфином, а тот ловко уворачивался от сетей.

Сейчас морскому жителю обработали все раны. Его временно перевезут в бассейн. Там млекопитающее сможет оклематься и восстановиться. Совсем скоро дельфина выпустят в Черное или Азовское море.

#Черное море #Кубань #Дельфин #наш эксклюзив
