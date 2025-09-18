Гигантский астероид 2025 FA22 пролетел мимо Земли

Потенциально опасный астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и Луны. Об этом сообщает руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Сегодня в 10.41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и в настоящее время уходит от планеты», - уточнил Богачев.

Астероид 2025 FA22 входит в список одних из самых опасных тел для планеты. Его размеры 130 на 290 метров. Ученые обнаружили космический камень в марте этого года. Тогда некоторое время астероид был первым в списке опасных.

По словам астронома, за сутки до минимального сближения опасность столкновения с нашей планетой оценивалась ниже. Однако однозначно утверждать, что угроза миновала, можно только сейчас.