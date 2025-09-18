Два беспилотника атаковали предприятие в Башкирии

Два беспилотника самолетного типа атаковали башкирский комбинат «Газпром нефтехим Салават». Об этом сообщает глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

В городе Салават Республики Башкортостан произошла террористическая атака на предприятие. Погибших и пострадавших нет, уточняет Хабиров.

По его словам, на предприятии сработала пассивная и активная защита. Охрана башкирского комбината «Газпром нефтехим Салават» открывала огонь на поражение. Сейчас специальные службы ликвидируют пожар. Уточняется степень повреждения здания.