МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два беспилотника атаковали предприятие в Башкирии

Погибших и пострадавших нет.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 11:16:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global look press

Два беспилотника самолетного типа атаковали башкирский комбинат «Газпром нефтехим Салават». Об этом сообщает глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

В городе Салават Республики Башкортостан произошла террористическая атака на предприятие. Погибших и пострадавших нет, уточняет Хабиров.

По его словам, на предприятии сработала пассивная и активная защита. Охрана башкирского комбината «Газпром нефтехим Салават» открывала огонь на поражение. Сейчас специальные службы ликвидируют пожар. Уточняется степень повреждения здания.

#в стране и мире #дроны #газпром #Башкирия #Газпром нефтехим Салават
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 