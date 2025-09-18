Российская туристка получила ранение во время перестрелки в Турции

На юге Турции в Анталье российская туристка получила ранение во время перестрелки. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Уточняется, что двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по владельцам магазина кожаных изделий и одежды. В это время рядом прогуливалась россиянка Татьяна Рупперт-Шиллер.

Врачи уже оказали туристке медицинскую помощь и выписали из больницы. Остальные пострадавшие до сих пор остаются на лечении.

Турецкая полиция задержала восемь подозреваемых. По версии следствия, причиной перестрелки стал конфликт между владельцами магазина и нападавшими. При обыске у подозреваемых изъяли два пистолета, 13 патронов, наркотики, мотоцикл и бронированный автомобиль.