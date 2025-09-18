Фон дер Ляйен сообщила о прекращении финансовой поддержки Израиля

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС останавливает финансовую поддержку Израиля на 2025-2027 годы из-за экстремистских действий властей.

Она предложила ввести санкции против экстремистских министров и насильственных поселенцев, а также приостановить торговые преференции с Израилем. Кроме этого, заморозить двустороннюю поддержку этой страны. При этом не затрагивая работу с израильским гражданским обществом.

До этого газета Politico сообщила о том, что румынский евродепутат Георге Пиперя подал в суд на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за клевету.