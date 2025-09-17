В Историческом музее открылась выставка, посвященная Николаю I

Жил в стремлении к идеалу, был одним из самых выдающихся монархов в истории России, а его правление стало золотым веком отечественной культуры, временем важнейших государственных реформ. Все это о Николае I.

Он был военным инженером по образованию. По его указу началось строительство первой железной дороги в России. Император лично контролировал ход работ, понимая как важно развивать транспортное сообщение внутри огромной державы.

На выставке «Николай I. Идеальный самодержец» представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы, в том числе план расположения и перемещения войск гвардейского корпуса на Сенатской площади.

Многие предметы представлены на выставке впервые. Особенно ценный экспонат — Константиновский рубль. Монета отчеканена в период междуцарствия, когда российские государственные учреждения уже принесли присягу великому князю Константину Павловичу. Но, как известно, императором он так и не стал.

Николаевская эпоха — время контрастов и противоречий. В государственном управлении император стремился сохранить следование национальным традициям и в то же время работал над модернизацией экономики, армии и образования. Эта двойственность до сих пор вызывает много споров среди историков.

Выставка «Николай I. Идеальный самодержец» в Государственном историческом музее в Москве будет открыта для посетителей в течение десяти месяцев.