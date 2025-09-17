МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Историческом музее открылась выставка, посвященная Николаю I

На выставке представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы.
Виктория Бокий Анна Полякова 2025-09-17 05:35:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жил в стремлении к идеалу, был одним из самых выдающихся монархов в истории России, а его правление стало золотым веком отечественной культуры, временем важнейших государственных реформ. Все это о Николае I.

Он был военным инженером по образованию. По его указу началось строительство первой железной дороги в России. Император лично контролировал ход работ, понимая как важно развивать транспортное сообщение внутри огромной державы.

На выставке «Николай I. Идеальный самодержец» представлено 260 экспонатов, среди которых личные вещи императора, портреты его ближайших соратников и редчайшие документы, в том числе план расположения и перемещения войск гвардейского корпуса на Сенатской площади.

Многие предметы представлены на выставке впервые. Особенно ценный экспонат — Константиновский рубль. Монета отчеканена в период междуцарствия, когда российские государственные учреждения уже принесли присягу великому князю Константину Павловичу. Но, как известно, императором он так и не стал.

Николаевская эпоха — время контрастов и противоречий. В государственном управлении император стремился сохранить следование национальным традициям и в то же время работал над модернизацией экономики, армии и образования. Эта двойственность до сих пор вызывает много споров среди историков.

Выставка «Николай I. Идеальный самодержец» в Государственном историческом музее в Москве будет открыта для посетителей в течение десяти месяцев.

prevnext
1 / 3
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Москва #Выставка #Николай I #государственный исторический музей #гим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 