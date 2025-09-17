В России пройдет апробация единых учебников по естественным наукам

В России в 2026 году начнется апробация единых учебников по естественным наукам, а в 2027 году они должны быть полностью готовы. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) академик Геннадий Красников.

Он рассказал, что в августе прошлого года вышел закон о том, что РАН снова участвует в экспертизе учебников и учебных пособий. К ним в обязательном порядке отправляют все учебники и учебные пособия на экспертизу.

РАН и министерство просвещения РФ определили ученых, в первую очередь по математике, физике, химии, биологии и информатике, которые могли бы принять участие в создании единых учебников с пособиями.