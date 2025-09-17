МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В список общих ценностей БРИКС вошли 12 понятий

С помощью общего списка ценностей сотрудничество стран БРИКС может выйти на новый уровень в разных сферах.
Дарья Ситникова 2025-09-17 03:26:00
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press

В список общих ценностей народов стран БРИКС вошло 12 понятий, они были представлены на втором форуме объединения «Традиционные ценности». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

Отмечается, что список утвержденных ценностей включает милосердие, культурный суверенитет, равенство культур и экономическое благополучие. Кроме этого, социальную справедливость, многополярный мир, здоровье, а также ориентацию на развитие, ответственность перед будущими поколениями.

Список заключает гуманизм, миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культуру честности.

Благодаря общему списку ценностей сотрудничество стран БРИКС может выйти на новый уровень в самых разных сферах, таких как: экономическое, технологическое, социальное и гуманитарное. Именно они должны получить «дополнительный импульс», опираясь на общую ценностную основу.

По итогам форума будет подписана декларация, включающая в себя решение стран-участниц объединения содействовать международным проектам, основанных на утвержденном списке ценностей.

#брикс #список #общие ценности #понятия
