В список общих ценностей БРИКС вошли 12 понятий

В список общих ценностей народов стран БРИКС вошло 12 понятий, они были представлены на втором форуме объединения «Традиционные ценности». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

Отмечается, что список утвержденных ценностей включает милосердие, культурный суверенитет, равенство культур и экономическое благополучие. Кроме этого, социальную справедливость, многополярный мир, здоровье, а также ориентацию на развитие, ответственность перед будущими поколениями.

Список заключает гуманизм, миролюбие, взаимоуважение, умеренность и избегание фанатизма, солидарность и единство, а также культуру честности.

Благодаря общему списку ценностей сотрудничество стран БРИКС может выйти на новый уровень в самых разных сферах, таких как: экономическое, технологическое, социальное и гуманитарное. Именно они должны получить «дополнительный импульс», опираясь на общую ценностную основу.

По итогам форума будет подписана декларация, включающая в себя решение стран-участниц объединения содействовать международным проектам, основанных на утвержденном списке ценностей.