Большой театр сообщил о смерти балетмейстера Юрия Папко

Юрий Папко был ведущим танцовщиком Большого театра в 60-70-е годы, после чего обучал будущих звезд большой сцены.
Ян Брацкий 2025-09-17 18:22:36
© Фото: bolshoi.ru

Умер балетмейстер Юрий Папко. Об этом сообщает пресс-служба Большого театра. Сердце заслуженного артиста РСФСР остановилось на 86-м году жизни.

«Большой театр скорбит и выражает глубокие соболезнования вдове покойного и всем его родным и близким», - говорится в сообщении Большого театра.

Папко начал свою карьеру в 1958 году, когда по окончании Московского хореографического училища поступил в балетную труппу Большого театра. Последующие годы он был ведущим танцовщиком.

В его репертуаре - «Дон Кихот», «Жизель», «Половецкие пляски», «Ромео и Джульетта» и многие другие постановки.

В 1982 году он покинул театр, но спустя годы вернулся на сцену в качестве педагога и руководителя. Обучал будущих звезд. Прощание с Юрием Папко пройдет 20 сентября.

