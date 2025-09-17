Путин начал заседание Совбеза с поздравления Моди с днем рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии, с его 75-летием», - сказал президент России.

В свою очередь Путин передал самые наилучшие слова и пожелания от индийского премьер-министра российской стороне.

Президент отметил, что на протяжении всей современной новейшей истории, еще со времен СССР и во время новой России, отношения между Россией и Индией носят исключительно доверительный и дружеский характер.

Путин подчеркнул, что Индия под руководством Нарендры Моди проводит независимую и суверенную политику. Страна добивается хороших результатов в экономике.

Напомним, что на саммите ШОС в Китае президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели личную встречу.

Премьер-министр Моди после нее заявил, что ему «неизменно приятно» встречаться с Путиным.