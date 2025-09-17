В Госдуме назвали нежизнеспособной инициативу продлить отпуск до 35 дней

Предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 календарных дней - нежизнеспособная инициатива. Таким мнением со «Звездой» поделилась член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Дело в том, что мы достаточно хорошо смотримся на фоне других европейских и азиатских стран по продолжительности оплачиваемого отпуска. Двадцать восемь календарных дней предусмотрены для трудящихся в нормальных условиях. Для трудящихся в условиях, отклоняющихся от нормальных, предусмотрен дополнительный отпуск. У экипажей летных судов, например, это 72 календарных дня», - сказала Бессараб.

Кроме того, существуют еще 14 календарных праздничных дней, которые могут переноситься с выходных дней на будни.

«У нас на 2025 год фонд рабочего времени составляет 247 рабочих дней. Минус 28 календарных дней отпуска, получается 219. Если мы разделим это на 12, то у нас в среднем в месяц получается 18 рабочих дней. Это чуть ли не половина от среднего. Просить еще больше - необъективно», - заключила депутат Госдумы РФ.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал предложение продлить отпуск до 35 дней. Официальный отзыв на подобную инициативу поступит после ее рассмотрения правительством, уточнил чиновник. Котяков призвал оценить все аспекты идеи.