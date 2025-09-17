В Петербурге иномарка вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов

Три человека, включая двух несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге. После столкновения на перекрестке один из автомобилей вылетел на тротуар и снес идущих по нему пешеходов.

«В результате ДТП пострадали трое пешеходов: женщина 1986 г. р., 7-летняя девочка и 12-летний мальчик», - говорится в сообщении пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время пострадавшие в аварии пешеходы находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Позже поступила информация, что после осмотра врачей пациенты отпущены домой, в дальнейшей госпитализации они не нуждаются.