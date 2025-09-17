Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что состав Совета безопасности ООН соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи ООН.

«Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года»,- сказал он.

Это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности. Поэтому, по его мнению, реформа Совбеза имеет полный смысл.

При этом глава ООН добавил, что видит прогресс в вопросе реформы.

В 2023 году он также заявлял, что Совбез ООН необходимо реформировать, иначе «миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах». Он также сравнил Совбез и Бреттон-Вудскую систему с реалиями 1945 года.