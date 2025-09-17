МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Генсек ООН призвал убрать из Совбеза реалии 1945 года

По его словам, это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности.
Дарья Ситникова 2025-09-17 02:02:00
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что состав Совета безопасности ООН соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи ООН.

«Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года»,- сказал он.

Это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности. Поэтому, по его мнению, реформа Совбеза имеет полный смысл.

При этом глава ООН добавил, что видит прогресс в вопросе реформы.

В 2023 году он также заявлял, что Совбез ООН необходимо реформировать, иначе «миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах». Он также сравнил Совбез и Бреттон-Вудскую систему с реалиями 1945 года.

#ООН #совет безопасности оон #антониу гуттереш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 