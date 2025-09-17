Беспилотники ВСУ ударили по зданию правительства в Белгороде

По зданию правительства Белгородской области ударили беспилотники ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал глава региона.

Он уточнил, что от ударов БПЛА были повреждены кровля и остекление здания правительства региона.

Гладков также сообщил, что информация о других последствиях уточняется.

Опасность БПЛА объявлена над всей Белгородской областью.

Ранее сообщалось про шесть украинских беспилотников, сбитых над Белгородской областью в течение ночи.