Умер титулованный советский боксер Виктор Агеев

Спортсмен завоевал золотые медали ЧЕ в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг.
Владимир Рубанов 2025-09-17 12:44:58
© Фото: Юрий Сомов, РИА Новости

В возрасте 84 лет скончался двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России. Причина его смерти не названа.

Агеева отличала уникальная, импровизационная манера ведения боя, говорится в сообщении. В федерации назвали боксера глубоко порядочным и фанатично преданным своему виду спорта человеком.

Виктор Агеев дважды становился чемпионом Европы. Он завоевал золотые медали в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. Кроме того, он четыре раза побеждал на чемпионате СССР.

После завершения спортивной карьеры Агеев посвятил себя тренерской работе в ЦСКА. Среди его учеников - олимпийские чемпионы Василий Соломин и Виктор Рыбаков, а также чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России. Он также входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.

