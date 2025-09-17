Уличным художникам грозит 7 лет за рисунки на поездах метро Москвы

Авторов граффити на вагонах метро задержали сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене. Им грозит до семи лет колонии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Граффитчики с октября 2024 по август 2025 года наносили надписи аэрозольной краской на вагоны, станции, электродепо и открытые участки метрополитена, говорится в сообщении. Они причинили ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

Однажды работник метро заметил посторонних в депо «Новогиреево» и попытался их остановить. Один из художников распылил газовый баллончик ему в лицо.

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в Московском регионе. Возбуждены уголовные дела. Задержанным предъявлены обвинения, их отпустили под подписку о невыезде.