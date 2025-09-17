МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уличным художникам грозит 7 лет за рисунки на поездах метро Москвы

Задержанные причинили ущерб в размере свыше 1 млн рублей.
Владимир Рубанов 2025-09-17 10:57:15
© Фото: Telegram/IrinaVolk_MVD © Видео: Telegram/IrinaVolk_MVD

Авторов граффити на вагонах метро задержали сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене. Им грозит до семи лет колонии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Граффитчики с октября 2024 по август 2025 года наносили надписи аэрозольной краской на вагоны, станции, электродепо и открытые участки метрополитена, говорится в сообщении. Они причинили ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

Однажды работник метро заметил посторонних в депо «Новогиреево» и попытался их остановить. Один из художников распылил газовый баллончик ему в лицо.

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в Московском регионе. Возбуждены уголовные дела. Задержанным предъявлены обвинения, их отпустили под подписку о невыезде.

#Москва #метро #Задержание #вандализм #граффити #ущерб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 