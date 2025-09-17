Первый за 3,5 года авиарейс из Москвы прибыл в Краснодар

Первый после более чем трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Самолет встретили водной аркой. Полет выполняет авиакомпания «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево. Время по маршруту занимает около четырех часов. В салоне почти нет свободных мест.

Министерство транспорта ранее сообщило, что аэропорт Краснодара готов принимать рейсы с 11 сентября. Пашковский был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.

С 11 сентября, когда стало известно о возобновлении работы аэропорта Краснодара, количество бронирований авиабилетов и отелей в этом городе выросло в четыре раза. Об этом сообщили представители Российского союза туриндустрии.